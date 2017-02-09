Під Маріуполем хлопець підірвався на міні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На лінії розмежування під Маріуполем на міні підірвався хлопець, 1993 року народження, якого госпіталізували до лікарні. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Повідомлення про подію надійшло до Центрального відділу поліції з маріупольської лікарні близько 17.45.
“Хлопець, 1993 року народження, натрапив на міну на трасі між прифронтовими селищами Павлополь та Чермалик. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення грудної клітини та кінцівок”, — повідомили у поліції.
Медики зазначили, що чоловік отримав поранення близько 13.00 та зараз перебуває на операції.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події.
Як повідомляв УНН, бойовики вчергове обстріляли “стару” частину Авдіївки близько 14.40. Постраждали вул. Соборна та Тургенєва. Осколкове поранення отримав чоловік 1967 р. н.. На місці працює поліція.