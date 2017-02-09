Под Мариуполем парень подорвался на мине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На линии разграничения под Мариуполем на мине подорвался парень, 1993 года рождения, которого госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Сообщение о происшествии поступило в Центральный отдел полиции из мариупольской больницы около 17.45.
"Парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей ", - сообщили в полиции.
Медики отметили, что человек получил ранения около 13.00 и сейчас находится на операции.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщал УНН, боевики в очередной раз обстреляли "старую" часть Авдеевки около 14.40 . Пострадали ул. Соборная и Тургенева. Осколочное ранение получил мужчина 1967 г.р. На месте работает полиция.