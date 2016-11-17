Під лід у головне озеро Рівного провалився школяр
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні зранку на озері Басів Кут у Рівному хлопчик з групи дітей, які йшли до школи, вирішив перевірити товщину льоду та провалився у воду. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник комунальної аварійної-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук.
За його словами, дитину з води швидко витягнули рятувальники, адже їхня база знаходиться на березі водойми.
Школяр не постраждав. Його забрали батьки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, дерево впало на дівчинку в Ужгороді.