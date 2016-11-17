Под лед на озере в Ровно провалился школьник
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня утром на озере Басов Кут в Ровно мальчик из группы детей, которые шли в школу, решил проверить толщину льда и провалился в воду. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах Анатолий Якимчук.
По его словам, ребенка из воды быстро вытащили спасатели, ведь их база находится на берегу водоема.
Школьник не пострадал. Его забрали родители.
Напомним, как сообщал УНН, дерево упало на девочку в Ужгороде.