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Під Києвом хлопця поранили з травматичної зброї

Під Києвом хлопця поранили з травматичної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Київській області у місті Українка чоловік поранив хлопця з травматичної зброї. Про це журналісту УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.

Як зазначив Жукович, стрілянина відбулася у місті Українка Київської області близько 4 години ранку 17 лютого.

"Виникла сутичка між компанією молодих хлопців та двома молодими чоловіками, які приїхали на машині. Між ними виник конфлікт, у результаті якого один з чоловіків здійснив декілька пострілів у бік компанії", - розповів Жукович.

За його словами, внаслідок стрілянини один з хлопців з компанії отримав травматичні поранення.

За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 296 ч. 4 КК України (хуліганство з використанням зброї).
На місті події вилучені гільзи та автомобіль, який знаходиться на штраф-майданчику.

Наразі поліція встановлює та розшукує зловмисника.

Нагадаємо, у Дніпрі хулігани стріляли з балкона в перехожого.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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