Під Києвом хлопця поранили з травматичної зброї

Як зазначив Жукович, стрілянина відбулася у місті Українка Київської області близько 4 години ранку 17 лютого.

"Виникла сутичка між компанією молодих хлопців та двома молодими чоловіками, які приїхали на машині. Між ними виник конфлікт, у результаті якого один з чоловіків здійснив декілька пострілів у бік компанії", - розповів Жукович.



За його словами, внаслідок стрілянини один з хлопців з компанії отримав травматичні поранення.



За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 296 ч. 4 КК України (хуліганство з використанням зброї).

На місті події вилучені гільзи та автомобіль, який знаходиться на штраф-майданчику.



Наразі поліція встановлює та розшукує зловмисника.



Нагадаємо, у Дніпрі хулігани стріляли з балкона в перехожого.