Під Києвом хлопця поранили з травматичної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Київській області у місті Українка чоловік поранив хлопця з травматичної зброї. Про це журналісту УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
Як зазначив Жукович, стрілянина відбулася у місті Українка Київської області близько 4 години ранку 17 лютого.
"Виникла сутичка між компанією молодих хлопців та двома молодими чоловіками, які приїхали на машині. Між ними виник конфлікт, у результаті якого один з чоловіків здійснив декілька пострілів у бік компанії", - розповів Жукович.
За його словами, внаслідок стрілянини один з хлопців з компанії отримав травматичні поранення.
За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 296 ч. 4 КК України (хуліганство з використанням зброї).
На місті події вилучені гільзи та автомобіль, який знаходиться на штраф-майданчику.
Наразі поліція встановлює та розшукує зловмисника.
Нагадаємо, у Дніпрі хулігани стріляли з балкона в перехожого.