Под Киевом парня ранили из травматического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киевской области в городе Украинка мужчина ранил парня из травматического оружия. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ ЧП в области Николай Жукович.
Как отметил Жукович, стрельба произошла в городе Украинка Киевской области около 4:00 утра 17 февраля.
"Возникла потасовка между компанией молодых ребят и двумя молодыми мужчинами, которые приехали на машине. Между ними возник конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов в сторону компании", - рассказал Жукович.
По его словам, в результате стрельбы один из ребят из компании получил травматические ранения.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 ч. 4 УК Украины (хулиганство с использованием оружия).
На месте происшествия изъяты гильзы и автомобиль, который находится на штраф-площадке.
Сейчас полиция устанавливает и разыскивает злоумышленника.
Напомним, в Днепре хулиганы стреляли из балкона в прохожего.