Под Киевом парня ранили из травматического оружия

Как отметил Жукович, стрельба произошла в городе Украинка Киевской области около 4:00 утра 17 февраля.

"Возникла потасовка между компанией молодых ребят и двумя молодыми мужчинами, которые приехали на машине. Между ними возник конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов в сторону компании", - рассказал Жукович.



По его словам, в результате стрельбы один из ребят из компании получил травматические ранения.



По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 ч. 4 УК Украины (хулиганство с использованием оружия).

На месте происшествия изъяты гильзы и автомобиль, который находится на штраф-площадке.



Сейчас полиция устанавливает и разыскивает злоумышленника.



Напомним, в Днепре хулиганы стреляли из балкона в прохожего.