У Дніпрі хулігани стріляли з балкону в перехожого

Для з’ясування всіх обставин злочину зловмисників доставили до відділення поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зараз поліцейські опитують свідків пригоди та проводять подальші слідчі заходи для документування злочину.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік відкрив стрілянину поблизу супермаркету на пр. Богдана Хмельницького. "За показами очевидців та потерпілих чоловік йшов по вулиці, потім дістав пістолет та почав стріляти у різні боки. Після стрілянини втік", - йдеться у повідомленні поліції.