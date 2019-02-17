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У Дніпрі хулігани стріляли з балкону в перехожого

У Дніпрі хулігани стріляли з балкону в перехожого

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Дніпрі поліцейські затримали чоловіків, які з балкона стріляли в людину. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку Управління нацполіції у Дніпропетровській області у Facebook.

Для з’ясування всіх обставин злочину зловмисників доставили до відділення поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Зараз поліцейські опитують свідків пригоди та проводять подальші слідчі заходи для документування злочину.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік відкрив стрілянину поблизу супермаркету на пр. Богдана Хмельницького. "За показами очевидців та потерпілих чоловік йшов по вулиці, потім дістав пістолет та почав стріляти у різні боки. Після стрілянини втік", - йдеться у повідомленні поліції.

Українські Національні Новини

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