В Днепре хулиганы стреляли с балкона в прохожего
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Днепре полицейские 17 февраля задержали мужчин, которые с балкона стреляли в человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Управления нацполиции в Днепропетровской области в Facebook.
Для выяснения всех обстоятельств преступления злоумышленников доставили в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Сейчас полицейские опрашивают свидетелей происшествия и проводят дальнейшие следственные мероприятия для документирования преступления.
Напомним, в Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета на пр. Богдана Хмельницкого. "По показаниям очевидцев и пострадавших человек шел по улице, потом достал пистолет и начал стрелять в разные стороны. После стрельбы скрылся", - говорится в сообщении полиции.