Під Києвом безпритульна жінка заробляла на двох малюках-погодках
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Малолітніх безхатченків, які жебракували на залізниці, тепер направлять у притулок. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Київській області, передає УНН.
"Двох діточок, 3-річну дівчинку та 2-річного хлопчика, правоохоронці спільно з працівниками служби у справах дітей та сім"ї місцевої об’єднаної територіальної громади забрали до місцевої лікарні“, — йдеться у повідомленні.
До поліції Київської області надійшла інформація про те, що в електропоїзді сполученням Київ — Ніжин ходить жінка з маленькою дитиною та жебракує.
Працівники ювенальної превенції Броварського відділу поліції одразу відреагували, провели перевірку, опитали жителів населеного пункту, де бачили схожу жінку з дитиною. Невдовзі поліцейські встановили місце, де мешкала родина з малолітніми дітьми у жахливих умовах.
“Будинком” виявився тимчасовий намет у лісі, неподалік залізничної колії станції Заворичі.
45-річна жінка, яка назвалась матір’ю цих дітей, не змогла надати правоохоронцям на них жодних документів.
За даним фактом триває перевірка, надано відповідні запити до пологових будинків, де за словами жінки вона народжувала цих дітей. Також вирішується питання про направлення малолітніх до притулку.
Нагадаємо, на Закарпатті жінка намагалась продати сусідку з дитиною для жебракування.