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Под Киевом бездомная женщина зарабатывала на двух малышах-погодках

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Малолетних бездомных, которые попрошайничали на железной дороге, теперь направят в приют. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

Под Киевом бездомная женщина зарабатывала на двух малышах-погодках

“Двух детишек, 3-летнюю девочку и 2-летнего мальчика, правоохранители совместно с работниками службы по делам детей и семьи местной объединенной территориальной общины забрали в местную больницу“, - говорится в сообщении.

В полицию Киевской области поступила информация о том, что в электропоезде сообщением Киев — Нежин ходит женщина с маленьким ребенком и просит милостыню.

Работники ювенальной превенции Броварского отдела полиции сразу отреагировали, провели проверку, опросили жителей населенного пункта, где видели похожую женщину с ребенком. Вскоре полицейские установили место, где жила семья с малолетними детьми в ужасных условиях.

“Домом” оказался временный шатер в лесу, недалеко от железнодорожного пути рядом со станцией Заворычи.

45-летняя женщина, которая назвалась матерью этих детей, не смогла предоставить правоохранителям на них никаких документов.

По данному факту проводится проверка, предоставлены соответствующие запросы в родильные дома, где по словам женщины она рожала этих детей. Также решается вопрос о направлении малолетних в приют.

Напомним, в Закарпатье женщина пыталась продать соседку с ребенком для попрошайничества.

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