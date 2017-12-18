Під Херсоном грабіжник, тікаючи від поліції, підірвався на гранаті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вчора в Херсоні чоловік обікрав кілька магазинів, погрожуючи гранатою. Потім, намагаючись втекти від поліції, зловмисник на ній зірвався. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Херсонській області, передає УНН.
“У неділю ввечорі упродовж півтори години в поліцію зателефонували власники трьох продовольчих магазинів. Вони заявили, що невідомий чоловік, погрожуючи гранатою, заволодів грошовими коштами з каси”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що під час перевірки інформаціі поліцейські встановили, що зловмисник пересувається на автомобілі “Джилі Кросс”. Було введено план “Перехоплення”.
“Через годину на виізді з м.Херсона працівники Управління патрульноі поліціі в Херсонській області зупинили вказаний автомобіль. З нього вийшов зловмисник та почав погрожувати гранатою працівникам поліціі. Після чого стався вибух, в результаті якого чоловік загинув на місці та пошкодився службовий автомобіль”, — додали у прес-службі.
Також повідомляється, що внаслідок вибуху поліцейські не постраждали.
Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група і встановлюються всі обставини подіі.
Як повідомляв УНН, поліція Києва встановлює обставини вибуху у Голосіївському районі, внаслідок якого чоловіку ампутували кисть руки.