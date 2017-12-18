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Під Херсоном грабіжник, тікаючи від поліції, підірвався на гранаті

Київ • УНН

 • 17237 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вчора в Херсоні чоловік обікрав кілька магазинів, погрожуючи гранатою. Потім, намагаючись втекти від поліції, зловмисник на ній зірвався. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Херсонській області, передає УНН.

“У неділю ввечорі упродовж півтори години в поліцію зателефонували власники трьох продовольчих магазинів. Вони заявили, що невідомий чоловік, погрожуючи гранатою, заволодів грошовими коштами з каси”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під час перевірки інформаціі поліцейські встановили, що зловмисник пересувається на автомобілі “Джилі Кросс”. Було введено план “Перехоплення”.

“Через годину на виізді з м.Херсона працівники Управління патрульноі поліціі в Херсонській області зупинили вказаний автомобіль. З нього вийшов зловмисник та почав погрожувати гранатою працівникам поліціі. Після чого стався вибух, в результаті якого чоловік загинув на місці та пошкодився службовий автомобіль”, — додали у прес-службі.

Також повідомляється, що внаслідок вибуху поліцейські не постраждали.

Наразі на місці інциденту працює слідчо-оперативна група і встановлюються всі обставини подіі.

Як повідомляв УНН, поліція Києва встановлює обставини вибуху у Голосіївському районі, внаслідок якого чоловіку ампутували кисть руки.

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