Под Херсоном грабитель, убегая от полиции, подорвался на гранате
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вчера в Херсоне мужчина обокрал несколько магазинов, угрожая гранатой. Затем, пытаясь скрыться от полиции, злоумышленник на ней сорвался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Херсонской области, передает УНН.
“В воскресенье вечером в течении полутора часа в полицию позвонили владельцы трех продовольственных магазинов. Они заявили, что неизвестный мужчина, угрожая гранатой, завладел денежными средствами из кассы”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что при проверке информации полицейские установили, что злоумышленник передвигается на автомобиле “Джили Кросс”. Был введен план “Перехват”.
“Через час на выезде из Херсона работники Управления патрульной полиции в Херсонской области остановили указанный автомобиль. Из него вышел злоумышленник и начал угрожать гранатой сотрудникам полиции. После чего произошел взрыв, в результате которого мужчина погиб на месте и поврежден служебный автомобиль”, — добавили в пресс-службе.
Также сообщается, что в результате взрыва полицейские не пострадали.
Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНН, полиция Киева устанавливает обстоятельства взрыва в Голосеевском районе, в результате которого мужчине ампутировали кисть руки.