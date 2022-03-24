Під Харковом українська ППО збила безпілотник та винищувач-бомбардувальник окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українська протиповітряна оборона збила на Харківському напрямку російські безпілотник та винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє УНН із посиланням на Повітряне командування "Схід".
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"І знову в ППО врожайний день на Харківському напрямку! Ворог недорахувався 1 БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. "Вони впали". Тихого вечора! Тримаємо стрій! Пам'ятаємо - добро перемагає! Слава Україні!" — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
24 березня у лісах Чернігівської області військові Збройних сил України знищили не менше ніж 2 "Тигри", танк та "КамАЗ" російських окупантів.