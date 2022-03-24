Под Харьковом украинская ПВО сбила беспилотник и истребитель-бомбардировщик оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинская противовоздушная оборона сбила на Харьковском направлении российские беспилотник и истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
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"И снова в ПВО урожайный день на Харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34. Тихого вечера! Держим строй! Помним - добро побеждает! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Напомним
24 марта в лесах Черниговской области военные Вооруженных сил Украины уничтожили не меньше чем 2 "Тигра", танк и КамАЗ российских оккупантов.