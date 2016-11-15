Під час Євробачення у Києві очікується до 20 тис. туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Протягом двох тижнів проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві очікується до 20 тисяч гостей. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Олексій Резніков, передає УНН.
“За нашими орієнтирами, ми очікуємо до 20 тисяч візитерів у місті Києві, які приїдуть і протягом двох тижнів будуть перебувати у місті. Звісно, вони не всі будуть два тижні, але очікуємо до 20 тисяч гостей. За оцінками наших експертів у сфері туризму, мінімальна кількість грошей, які підтримуватимуться в місті, це до 100 євро в день з одного іноземного туриста, звичайно, мова не йде про пряме надходження грошей до міського бюджету, це просто гроші, які будуть витрачатися у різних закладах. Тобто, приблизно 20 млн євро додатково надійде до підприємців міста Києва”, — сказав він.
Загалом, за оцінками експертів, у 2017 році Київ очікує приблизно 1 млн 300 тисяч туристів.