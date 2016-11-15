Во время Евровидения в Киеве ожидается до 20 тыс. туристов

"По нашим ориентирам, мы ожидаем до 20 тыс. визитеров в Киеве, которые приедут и в течение двух недель будут находиться в городе. Конечно, они не все будут две недели, но ожидаем до 20 тыс. гостей. По оценкам наших экспертов в сфере туризма, минимальное количество денег, которые будут поддерживаться в городе, это до 100 евро в день с одного иностранного туриста, конечно, речь не идет о прямом поступлении денег в городской бюджет, это просто деньги, которые будут тратиться в разных заведениях. То есть, примерно 20 млн евро дополнительно поступит предпринимателям города Киева", - сказал он.

В целом, по оценкам экспертов, в 2017 году Киев ожидает примерно 1,3 млн туристов.