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15 марта, 19:03 • 110286 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152777 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129096 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122243 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107985 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103116 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99346 просмотра

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Во время Евровидения в Киеве ожидается до 20 тыс. туристов

Во время Евровидения в Киеве ожидается до 20 тыс. туристов

Киев • УНН

 • 6362 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В течение двух недель проведения песенного конкурса "Евровидение" в Киеве ожидается до 20 тыс. гостей. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы КГГА Алексей Резников, передает УНН.

"По нашим ориентирам, мы ожидаем до 20 тыс. визитеров в Киеве, которые приедут и в течение двух недель будут находиться в городе. Конечно, они не все будут две недели, но ожидаем до 20 тыс. гостей. По оценкам наших экспертов в сфере туризма, минимальное количество денег, которые будут поддерживаться в городе, это до 100 евро в день с одного иностранного туриста, конечно, речь не идет о прямом поступлении денег в городской бюджет, это просто деньги, которые будут тратиться в разных заведениях. То есть, примерно 20 млн евро дополнительно поступит предпринимателям города Киева", - сказал он.

В целом, по оценкам экспертов, в 2017 году Киев ожидает примерно 1,3 млн туристов.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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