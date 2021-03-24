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Під час сварки смертельно поранив співмешканку з пневматичного пістолета: у Києві затримали чоловіка

Київ • УНН

 • 14552 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У столиці між цивільним подружжям після застілля виник конфлікт, у ході якого чоловік вистрелив із пневматичного пістолета у голову дружини. Від отриманих травм жінка померла у лікарні, а чоловік зараз перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП в місті Києві.

До столичної поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з квартири на вулиці Академіка Туполєва госпіталізували жінку з пораненням голови, схожим на вогнепальне. 

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувалися із свідками й власником квартири та встановили, що травму жінка отримала під час сімейної сварки.

Цитата:

"Ми відпрацьовували декілька версій скоєного. Згодом під час слідчих дій ми з’ясували, що жінка витратила спільні заощадження, що стало причиною сварки між подружжям. Чоловік взяв пневматичний пістолет та вистрелив у голову дружини. За кілька днів від отриманих травм жінка померла у лікарні".

Деталі 

Чоловіка поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – киянин, 1977 року народження. Із квартири слідчі вилучили револьвер "Флобер" та набої до нього, які направили на експертизу. 

Правоохоронці зазначили, що за даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, а суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. 

Доповнення 

У столиці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві колишньої дружини. Під час з’ясування стосунків зловмисник порізав канцелярським ножем шию жінки, внаслідок чого вона померла на місці події.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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