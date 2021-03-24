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Во время ссоры смертельно ранил сожительницу из пневматического пистолета: в Киеве задержали мужчину

Киев  •  УНН

 • 14549 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В столице между гражданскими супругами после застолья возник конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пневматического пистолета в голову жены. От полученных травм женщина скончалась в больнице, а муж сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в городе Киеве.

В столичную полицию от врачей поступило сообщение о том, что из квартиры на улице Академика Туполева госпитализировали женщину с ранением головы, похожим на огнестрельное.

Как рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев, правоохранители провели первоочередные следственные действия, пообщались со свидетелями и владельцем квартиры и установили, что травмы женщина получила во время семейной ссоры.

Цитата:

"Мы отрабатывали несколько версий произошедшего. Впоследствии во время следственных действий мы выяснили, что женщина потратила совместные сбережения, стало причиной ссоры между супругами. Мужчина взял пневматический пистолет и выстрелил в голову жены. Через несколько дней от полученных травм женщина умерла в больнице".

Детали

Мужчину полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он - киевлянин, 1977 года рождения. Из квартиры следователи изъяли револьвер "Флобер" и патроны к нему, которые направили на экспертизу.

Правоохранители отметили, что по данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, а суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Дополнение

В столице задержали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены. Во время выяснения отношений злоумышленник порезал канцелярским ножом шею женщины, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

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