Під час протестів в Колумбії затримали понад 430 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Поліція Колумбії затримала понад 430 осіб під час протестів, які протягом декількох днів проходили в країні. Про це в понеділок повідомив міністр національної оборони південноамериканської республіки Дієго Молано, передає УНН.
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“Нам вдалося затримати 431 людини”, — написав молу на своїй сторінці в Twitter.
Міністр додав, що під час протестів постраждали 846 осіб, в тому числі 540 поліцейських.
Контекст
З середи по всій Колумбії проходять маніфестації проти податкової реформи. Заворушення зафіксовані в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. У п’ятницю уряд погодився внести зміни в реформу, однак протести продовжилися.
На початку травня президент Колумбії Іван Дуке наказав направити військових в міста, в яких тривають акції протесту проти податкової реформи, що супроводжуються вандалізмом і порушеннями громадського порядку.