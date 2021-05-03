Під час протестів в Колумбії затримали понад 430 осіб

Цитата

“Нам вдалося затримати 431 людини”, — написав молу на своїй сторінці в Twitter.

Міністр додав, що під час протестів постраждали 846 осіб, в тому числі 540 поліцейських.

Контекст

З середи по всій Колумбії проходять маніфестації проти податкової реформи. Заворушення зафіксовані в Боготі, Калі, Медельїні та інших містах. У п’ятницю уряд погодився внести зміни в реформу, однак протести продовжилися.

На початку травня президент Колумбії Іван Дуке наказав направити військових в міста, в яких тривають акції протесту проти податкової реформи, що супроводжуються вандалізмом і порушеннями громадського порядку.