Во время протестов в Колумбии задержали более 430 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Полиция Колумбии задержала более 430 человек во время протестов, которые в течение нескольких дней проходили в стране. Об этом в понедельник сообщил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано, передает УНН.
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“Нам удалось задержать 431 человека”, — написал мола на своей странице в Twitter.
Министр добавил, что во время протестов пострадали 846 человек, в том числе 540 полицейских.
Контекст
Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.
В начале мая президент Колумбии Иван Дуке приказал направить военных в города, в которых продолжаются акции протеста против налоговой реформы, сопровождающиеся вандализмом и нарушениями общественного порядка.