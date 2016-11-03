Під час двох корабельних аварій в Лівії загинули щонайменше 239 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час двох корабельних аварій в Лівії загинули щонайменше 239 мігрантів. Про це в четвер повідомив представник міграційної установи ООН, передає УНН з посиланням на Reuters.
За повідомлення, щонайменше 239 мігрантів загинули під час двох корабельних аварій в Лівії.
Як повідомила представниця агентства біженців Управління Верховного комісара ООН, сказала, що інформація була підтверджена двома біженцями, що вижили та випливли на берег італійського острова Лампедуза.
Зазначається, що Леонард Дойл, головний представник Міжнародної організації з міграції, сказав, що цього року в Середземному морі загинуло 4220 біженців.
Як повідомляв УНН, майже 4 тис. мігрантів і біженців потонули у Середземному морі за поточний рік.