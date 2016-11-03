Во время двух кораблекрушений в Ливии погибли по меньшей мере 239 мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время двух кораблекрушений в Ливии погибли по меньшей мере 239 мигрантов. Об этом в четверг сообщил представитель миграционного учреждения ООН, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По сообщению, по меньшей мере 239 мигрантов погибли во время двух кораблекрушений в Ливии.
Как сообщила представительница агентства беженцев Управления Верховного комиссара ООН, информация была подтверждена двумя беженцами, выжившими и выплывшими на берег итальянского острова Лампедуза.
Отмечается, что Леонард Дойл, главный представитель Международной организации по миграции, сказал, что в этом году в Средиземном море погибли 4 220 беженцев.
Как сообщал УНН, почти 4 тыс. мигрантов и беженцев утонули в Средиземном море за текущий год.