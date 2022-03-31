Під час авіаудару на Харківщині загинули мати та дитина - Офіс Генпрокурора

Цитата

"За даними слідства, під час авіаудару, нанесеного 10 березня 2022 року військовослужбовцями ЗС РФ по селу Слобожанське Ізюмського району Харківської області, було пошкоджено житловий будинок. Загинули 11-річний хлопчик та його мати. Їхні тіла вдалося дістати з-під завалів лише тепер", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Понад 380 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії російської федерації. З них 148 загинуло та 232 поранено.