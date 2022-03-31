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Окупанти повністю зруйнували в Україні понад 75 закладів освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. З початку війни, яку розпочала росія, внаслідок ворожих бомбардувань та обстрілів в Україні пошкоджено 797 закладів освіти, 76 з них зруйновано повністю. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу генерального прокурора.

Окупанти повністю зруйнували в Україні понад 75 закладів освіти

Цитата

"Через бомбардування та обстріли пошкоджено 797 закладів освіти. 76 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, повідомили, що внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло 148 дітей.

"Більше 380 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії російської федерації. З них 148 загинуло та 232 поранено", - інформує ОГП.

У прокуратурі наголошують, що ці цифри неостаточні, оскільки відсутня можливість проведення першочергових слідчих дій, огляду територій обстрілів та руйнувань в місцях проведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

"За отриманими даними найбільше постраждало дітей у Київській - 69, Донецькій - 57, Харківській - 53, Чернігівській - 41, Миколаївській - 30, Луганській - 30, Запорізькій - 22, Херсонській - 27, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях", - йдеться в повідомленні.

Так, 10 березня 2022 року в Ізюмському районі Харківської області жінка з дитиною загинули через вибухові травми від авіаудару, який нанесли військовослужбовці рф. 30 березня їх тіла були знайдені під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку.

12 березня 2022 року внаслідок обстрілу дитячої лікарні в м. Маріуполі загинув неповнолітній хлопчик, який перебував там на лікуванні. Це брат маленької гімнастки Катерини, яка загинула кількома днями раніше.

23 березня 2022 року у Великоолександрівському районі Херсонської області від отриманих поранень під час обстрілу загинула 3-річна дитина.

29 березня 2022 року в селі Давидів Брід Бериславського району Херсонської області через обстріл військовослужбовцями ЗС РФ осколкове поранення отримав підліток 14 років.

30 березня 2022 року у Чугуївському районі Харківської області через наїзд автомобіля на незнешкодженні боєприпаси дві особи загинули, ще п'ятеро, зокрема шестимісячна дитина, - поранені.

30 березня 2022 року внаслідок обстрілу міста Лисичанська у Луганській області тяжкі поранення отримали двоє дітей віком 2 та 7 років.

Доповнення

У МОН повідомили про поновлення освітнього процесу в регіонах, де це можливо.

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