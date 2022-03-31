Оккупанты полностью разрушили в Украине более 75 учебных заведений

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"Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 797 учебных заведений. 76 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, сообщили, что в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 148 детей.

"Более 380 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии российской федерации. Из них 148 погибли и 232 ранены", - информирует ОГП.

В прокуратуре отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку отсутствует возможность проведения первоочередных следственных действий, осмотра территорий обстрелов и разрушений в местах проведения активных боевых действий и на временно оккупированных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

"По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской - 69, Донецкой - 57, Харьковской - 53, Черниговской - 41, Николаевской - 30, Луганской - 30, Запорожской - 22, Херсонской - 27, столицы - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях", - говорится в сообщении.

Так, 10 марта 2022 года в Изюмском районе Харьковской области женщина с ребенком погибли из-за взрывных травм от авиаудара, который нанесли военнослужащие рф. 30 марта их тела были найдены под завалами разрушенного обстрелами жилого дома.

12 марта 2022 года в результате обстрела детской больницы в г. Мариуполе погиб несовершеннолетний мальчик, находившийся там на лечении. Это брат маленькой гимнастки Екатерины, которая погибла несколькими днями ранее.

23 марта 2022 года в Великоалександровском районе Херсонской области от полученных ранений во время обстрела погиб 3-летний ребенок.

29 марта 2022 года в селе Давыдов Брод Бериславского района Херсонской области из-за обстрела военнослужащими ВС рф осколочное ранение получил подросток 14 лет.

30 марта 2022 года в Чугуевском районе Харьковской области из-за наезда автомобиля на необезвреженные боеприпасы два человека погибли, еще пятеро, в том числе шестимесячный ребенок, - ранены.

30 марта 2022 года в результате обстрела города Лисичанска в Луганской области тяжелые ранения получили двое детей в возрасте 2 и 7 лет.

Дополнение

В МОН сообщили о возобновлении образовательного процесса в регионах, где это возможно.



