З початку війни загинули вже 148 дітей - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло вже 148 дітей, ще 232 - поранені, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у четвер, 31 березня, у Telegram, пише УНН.
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"Станом на 8 годину 31 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 148 дітей та постраждало 232 дитини", - повідомила Омбудсмен.
Фактичну кількість загиблих і поранених дітей, вказала вона, встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
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