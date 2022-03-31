З початку війни загинули вже 148 дітей - Омбудсмен

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"Станом на 8 годину 31 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 148 дітей та постраждало 232 дитини", - повідомила Омбудсмен.

Фактичну кількість загиблих і поранених дітей, вказала вона, встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

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