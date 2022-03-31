С начала войны погибли уже 148 детей - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину погибло уже 148 детей, еще 232 - ранены, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в четверг, 31 марта, в Telegram, пишет УНН.
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"По состоянию на 8 часов 31 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения российской федерации в Украине погибло 148 детей и пострадало 232 ребенка", - сообщила Омбудсмен.
Фактическое количество погибших и раненых детей, указала она, установить не представляется возможным из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.
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