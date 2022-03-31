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Во время авиаудара в Харьковской области погибли мать и ребенок - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 122358 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Во время вражеского авиаудара в Изюмском районе Харьковской области погибли мать и ребенок, начато уголовное производство, сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Во время авиаудара в Харьковской области погибли мать и ребенок - Офис Генпрокурора

Цитата

"По данным следствия, во время авиаудара, нанесенного 10 марта 2022 года военнослужащими вс рф по селу Слобожанское Изюмского района Харьковской области, был поврежден жилой дом. Погибли 11-летний мальчик и его мать. Их тела удалось достать из-под завалов только теперь", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Более 380 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии российской федерации. Из них 148 погибло и 232 ранены.

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