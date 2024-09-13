П’ять проникливих мелодрам: що подивитись цими вихідними
Київ • УНН
УНН пропонує підбірку романтичних фільмів для шанувальників сентиментального кіно. Серед рекомендованих стрічок - "Богемна рапсодія", "Найгірша людина у світі", "Земля кочівників", "Дівчина з Данії" та "Бруклін".
Любовний трикутник, сила кохання, шлях до успіху, випробування почуттів і пошук особистого щастя – все це і набагато іншого для поціновувачів сентиментального кіно. УНН пропонує підбірку мелодрам які можна подивитись на вихідних.
Богемна рапсодія
(Bohemian Rhapsody) 2018 – ця стрічка про вшанування гурту Queen, їхньої музики та їхнього видатного і неперевершеного вокаліста Фредді Мерк'юрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності, щоб стати одним який кинув виклик стереотипам і зруйнував стереотипи, щоб стати одним із з найкращих артистів на планеті.
У фільмі простежується неймовірний шлях гурту до успіху завдяки їхнім культовим пісням та революційному звуку, практично розпад колективу, та їхнє тріумфальне возз'єднання напередодні концерту "Live Aid", ставши одним з найвеличніших виступів в історії рок-музики.
• Жанр: Фільм, Драма, Музичний, Біографічний
• Країна: Велика Британія, США
• Режисер: Брайан Сінгер
• Актори: Рамі Малек, Люсі Бойнтон, Гвілім Лі, Бен Гарді, Джозеф Маццелло, Ейдан Джиллен, Аллен Ліч, Том Голландер, Майк Маєрс, Аарон МакКаскер.
Найгірша людина у світі
(The Worst Person in the World) 2021 - сучасна драма про пошуки любові та сенсу. Фільм розповідає про життя Джулії — молодої жінки із родини середнього класу, яка мешкає в Осло. Імпульсивний характер спонукає головну героїню хапатися за безліч речей одразу, однак у неї не вистачає сил і терпіння довести хоч щось до кінця. Щоб нарешті все переосмислити і здобути щастя, дівчині необхідно дійти усвідомлення, хто вона така насправді.
• Жанр: Фільм, Драма, Комедія, Мелодрама
• Країна: Норвегія, Франція, Швеція, Данія
• Режисер: Йоакім Тріер
• Актори: Ренате Реінсве, Андерс Даніельсен Лі, Герберт Нордрам, Ганс Олав Бреннер, Гелен Бйорнебі, Відар Сандем, Марія Грація Ді Мео.
Земля кочівників
(Nomadland) 2020 - ця стрічка розповідає історію 60-річної сучасної жінки, на ім'я Френсіс МакДорманд, яка тяжко переживає всесвітню економічну кризу. Через повальний крах суспільного укладу вона втрачає абсолютно все і у неї не залишається іншого виходу, крім як вирушити в подорож країною. У подорожі на своєму старому фургоні головна героїня зустрічається з різними людьми, яким допомагає виконувати різні завдання.
• Жанр: Фільм, Драма
• Країна: США, Німеччина
• Режисер: Хлоя Чжао
• Актори: Френсіс МакДорманд, Девід Стретейрн, Лінда Мей, Боб Веллс, Дерек Ендрес, Пітер Спірс, Тей Стретейрн, Анджела Рейс, Карл Р. Г'юз.
Дівчина з Данії
(The Danish Girl) 2015 - Копенгаген, Данія, 1926 рік. Ейнар Вегенер і його дружина Герда — щаслива подружня пара. Обидва художники, Ейнар надає перевагу пейзажам, а вона портретам. Щоб забезпечити успіх одному зі своїх творчих проєктів, Герда вмовляє свого чоловіка позувати їй в образі жінки. Ніжні портрети, написані художницею, користуються величезною популярністю.
У новій ролі Ейнар відчуває себе настільки органічно, що незабаром бере собі жіноче ім'я Лілі Ельбі. Відчуваючи себе новою людиною, Ельбі занурюється в нові романтичні почуття і вирішується на відчайдушний для того часу крок — операцію зі зміни статі.
• Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама, Біографічний
• Країна: Велика Британія, США, Німеччина, Данія, Бельгія, Японія
• Режисер: Том Гупер
• Актори: Едді Редмейн, Алісія Вікандер, Маттіас Шонартс, Бен Вішоу, Ембер Герд, Себастьян Кох, Еміральд Феннел, Адріан Шиллер, Генрі Петтіґрю.
Бруклін
(Brooklyn) 2015 – Ірландія, початок 1950-х. Ейліс Лейсі — молода жінка, яка працює в продуктовому магазині, волею долі судилося покинути рідне село. У пошуках роботи вона відправляється в далеку подорож: туди, де знаходять притулок всі, кому не посміхнулася удача — в Сполучені Штати. Дівчина влаштовується на роботу і оселяється у Брукліні. Нове місце і нові знайомства захоплюють її. Ейліс зустрічаю кохання, але ось тут починаються справжні випробування долі.
• Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама
• Країна: Велика Британія, Канада, Ірландія
• Режисер: Джон Кровлі
• Актори: Сірша Ронан, Еморі Коен, Донал Глісон, Джим Бродбент, Джулі Волтерс, Брід Бреннан, Джейн Бреннан, Фіона Глескотт, Джессіка Паре, Ейлін О'Гіггінс, Дженн Мюррей.