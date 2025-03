П’ять проникливих мелодрам: що подивитись цими вихідними

Любовний трикутник, сила кохання, шлях до успіху, випробування почуттів і пошук особистого щастя – все це і набагато іншого для поціновувачів сентиментального кіно. УНН пропонує підбірку мелодрам які можна подивитись на вихідних.

Богемна рапсодія

(Bohemian Rhapsody) 2018 – ця стрічка про вшанування гурту Queen, їхньої музики та їхнього видатного і неперевершеного вокаліста Фредді Мерк'юрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності, щоб стати одним який кинув виклик стереотипам і зруйнував стереотипи, щоб стати одним із з найкращих артистів на планеті.

У фільмі простежується неймовірний шлях гурту до успіху завдяки їхнім культовим пісням та революційному звуку, практично розпад колективу, та їхнє тріумфальне возз'єднання напередодні концерту "Live Aid", ставши одним з найвеличніших виступів в історії рок-музики.

• Жанр: Фільм, Драма, Музичний, Біографічний

• Країна: Велика Британія, США

• Режисер: Брайан Сінгер

• Актори: Рамі Малек, Люсі Бойнтон, Гвілім Лі, Бен Гарді, Джозеф Маццелло, Ейдан Джиллен, Аллен Ліч, Том Голландер, Майк Маєрс, Аарон МакКаскер.

Найгірша людина у світі

(The Worst Person in the World) 2021 - сучасна драма про пошуки любові та сенсу. Фільм розповідає про життя Джулії — молодої жінки із родини середнього класу, яка мешкає в Осло. Імпульсивний характер спонукає головну героїню хапатися за безліч речей одразу, однак у неї не вистачає сил і терпіння довести хоч щось до кінця. Щоб нарешті все переосмислити і здобути щастя, дівчині необхідно дійти усвідомлення, хто вона така насправді.

• Жанр: Фільм, Драма, Комедія, Мелодрама

• Країна: Норвегія, Франція, Швеція, Данія

• Режисер: Йоакім Тріер

• Актори: Ренате Реінсве, Андерс Даніельсен Лі, Герберт Нордрам, Ганс Олав Бреннер, Гелен Бйорнебі, Відар Сандем, Марія Грація Ді Мео.

Земля кочівників

(Nomadland) 2020 - ця стрічка розповідає історію 60-річної сучасної жінки, на ім'я Френсіс МакДорманд, яка тяжко переживає всесвітню економічну кризу. Через повальний крах суспільного укладу вона втрачає абсолютно все і у неї не залишається іншого виходу, крім як вирушити в подорож країною. У подорожі на своєму старому фургоні головна героїня зустрічається з різними людьми, яким допомагає виконувати різні завдання.

• Жанр: Фільм, Драма

• Країна: США, Німеччина

• Режисер: Хлоя Чжао

• Актори: Френсіс МакДорманд, Девід Стретейрн, Лінда Мей, Боб Веллс, Дерек Ендрес, Пітер Спірс, Тей Стретейрн, Анджела Рейс, Карл Р. Г'юз.

Дівчина з Данії

(The Danish Girl) 2015 - Копенгаген, Данія, 1926 рік. Ейнар Вегенер і його дружина Герда — щаслива подружня пара. Обидва художники, Ейнар надає перевагу пейзажам, а вона портретам. Щоб забезпечити успіх одному зі своїх творчих проєктів, Герда вмовляє свого чоловіка позувати їй в образі жінки. Ніжні портрети, написані художницею, користуються величезною популярністю.

У новій ролі Ейнар відчуває себе настільки органічно, що незабаром бере собі жіноче ім'я Лілі Ельбі. Відчуваючи себе новою людиною, Ельбі занурюється в нові романтичні почуття і вирішується на відчайдушний для того часу крок — операцію зі зміни статі.

• Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама, Біографічний

• Країна: Велика Британія, США, Німеччина, Данія, Бельгія, Японія

• Режисер: Том Гупер

• Актори: Едді Редмейн, Алісія Вікандер, Маттіас Шонартс, Бен Вішоу, Ембер Герд, Себастьян Кох, Еміральд Феннел, Адріан Шиллер, Генрі Петтіґрю.

Бруклін

(Brooklyn) 2015 – Ірландія, початок 1950-х. Ейліс Лейсі — молода жінка, яка працює в продуктовому магазині, волею долі судилося покинути рідне село. У пошуках роботи вона відправляється в далеку подорож: туди, де знаходять притулок всі, кому не посміхнулася удача — в Сполучені Штати. Дівчина влаштовується на роботу і оселяється у Брукліні. Нове місце і нові знайомства захоплюють її. Ейліс зустрічаю кохання, але ось тут починаються справжні випробування долі.

• Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама

• Країна: Велика Британія, Канада, Ірландія

• Режисер: Джон Кровлі

• Актори: Сірша Ронан, Еморі Коен, Донал Глісон, Джим Бродбент, Джулі Волтерс, Брід Бреннан, Джейн Бреннан, Фіона Глескотт, Джессіка Паре, Ейлін О'Гіггінс, Дженн Мюррей.