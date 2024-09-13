П’ять проникливих мелодрам: що подивитись цими вихідними

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58141 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116361 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155129 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125581 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116927 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117289 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147120 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75769 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84274 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183296 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 46397 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 34894 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 32884 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32600 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 30245 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155130 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147120 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183297 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519944 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598725 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8451 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35586 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35048 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37142 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60177 перегляди
Актуальне
П’ять проникливих мелодрам: що подивитись цими вихідними

П’ять проникливих мелодрам: що подивитись цими вихідними

Київ • УНН

 • 144204 перегляди

УНН пропонує підбірку романтичних фільмів для шанувальників сентиментального кіно. Серед рекомендованих стрічок - "Богемна рапсодія", "Найгірша людина у світі", "Земля кочівників", "Дівчина з Данії" та "Бруклін".

Любовний трикутник, сила кохання, шлях до успіху, випробування почуттів і пошук особистого щастя – все це і набагато іншого для поціновувачів сентиментального кіно. УНН пропонує підбірку мелодрам які можна подивитись на вихідних.

Богемна рапсодія 

(Bohemian Rhapsody) 2018 – ця стрічка про вшанування гурту Queen, їхньої музики та їхнього видатного і неперевершеного вокаліста Фредді Мерк'юрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності, щоб стати одним який кинув виклик стереотипам і зруйнував стереотипи, щоб стати одним із з найкращих артистів на планеті.

У фільмі простежується неймовірний шлях гурту до успіху завдяки їхнім культовим пісням та революційному звуку, практично розпад колективу, та їхнє тріумфальне возз'єднання напередодні концерту "Live Aid", ставши одним з найвеличніших виступів в історії рок-музики.

• Жанр: Фільм, Драма, Музичний, Біографічний

• Країна: Велика Британія, США

• Режисер: Брайан Сінгер

• Актори: Рамі Малек, Люсі Бойнтон, Гвілім Лі, Бен Гарді, Джозеф Маццелло, Ейдан Джиллен, Аллен Ліч, Том Голландер, Майк Маєрс, Аарон МакКаскер.

Найгірша людина у світі

(The Worst Person in the World) 2021 - сучасна драма про пошуки любові та сенсу. Фільм розповідає про життя Джулії — молодої жінки із родини середнього класу, яка мешкає в Осло. Імпульсивний характер спонукає головну героїню хапатися за безліч речей одразу, однак у неї не вистачає сил і терпіння довести хоч щось до кінця. Щоб нарешті все переосмислити і здобути щастя, дівчині необхідно дійти усвідомлення, хто вона така насправді.

• Жанр: Фільм, Драма, Комедія, Мелодрама

• Країна: Норвегія, Франція, Швеція, Данія

• Режисер: Йоакім Тріер

• Актори: Ренате Реінсве, Андерс Даніельсен Лі, Герберт Нордрам, Ганс Олав Бреннер, Гелен Бйорнебі, Відар Сандем, Марія Грація Ді Мео.

Земля кочівників

(Nomadland) 2020 - ця стрічка розповідає історію 60-річної сучасної жінки, на ім'я Френсіс МакДорманд, яка тяжко переживає всесвітню економічну кризу. Через повальний крах суспільного укладу вона втрачає абсолютно все і у неї не залишається іншого виходу, крім як вирушити в подорож країною. У подорожі на своєму старому фургоні головна героїня зустрічається з різними людьми, яким допомагає виконувати різні завдання.

• Жанр: Фільм, Драма

• Країна: США, Німеччина

• Режисер: Хлоя Чжао

• Актори: Френсіс МакДорманд, Девід Стретейрн, Лінда Мей, Боб Веллс, Дерек Ендрес, Пітер Спірс, Тей Стретейрн, Анджела Рейс, Карл Р. Г'юз.

Дівчина з Данії

(The Danish Girl) 2015 - Копенгаген, Данія, 1926 рік. Ейнар Вегенер і його дружина Герда — щаслива подружня пара. Обидва художники, Ейнар надає перевагу пейзажам, а вона портретам. Щоб забезпечити успіх одному зі своїх творчих проєктів, Герда вмовляє свого чоловіка позувати їй в образі жінки. Ніжні портрети, написані художницею, користуються величезною популярністю.

У новій ролі Ейнар відчуває себе настільки органічно, що незабаром бере собі жіноче ім'я Лілі Ельбі. Відчуваючи себе новою людиною, Ельбі занурюється в нові романтичні почуття і вирішується на відчайдушний для того часу крок — операцію зі зміни статі.

• Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама, Біографічний

• Країна: Велика Британія, США, Німеччина, Данія, Бельгія, Японія

• Режисер: Том Гупер

• Актори: Едді Редмейн, Алісія Вікандер, Маттіас Шонартс, Бен Вішоу, Ембер Герд, Себастьян Кох, Еміральд Феннел, Адріан Шиллер, Генрі Петтіґрю.

Бруклін

(Brooklyn) 2015 – Ірландія, початок 1950-х. Ейліс Лейсі — молода жінка, яка працює в продуктовому магазині, волею долі судилося покинути рідне село. У пошуках роботи вона відправляється в далеку подорож: туди, де знаходять притулок всі, кому не посміхнулася удача — в Сполучені Штати. Дівчина влаштовується на роботу і оселяється у Брукліні. Нове місце і нові знайомства захоплюють її. Ейліс зустрічаю кохання, але ось тут починаються справжні випробування долі.

• Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама

• Країна: Велика Британія, Канада, Ірландія

• Режисер: Джон Кровлі

• Актори: Сірша Ронан, Еморі Коен, Донал Глісон, Джим Бродбент, Джулі Волтерс, Брід Бреннан, Джейн Бреннан, Фіона Глескотт, Джессіка Паре, Ейлін О'Гіггінс, Дженн Мюррей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88