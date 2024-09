Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Любовный треугольник, сила любви, путь к успеху, испытания чувств и поиск личного счастья - все это и многое другое для ценителей сентиментального кино. УНН предлагает подборку мелодрам которые можно посмотреть на выходных.

Богемская рапсодия

(Bohemian Rhapsody) 2018 - эта лента о чествовании группы Queen, их музыки и их выдающегося и непревзойденного вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним который бросил вызов стереотипам и разрушил стереотипы, чтобы стать одним из лучших артистов на планете.

В фильме прослеживается невероятный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, и их триумфальное воссоединение накануне концерта "Live Aid", став одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

- Жанр: Фильм, Драма, Музыкальный, Биографический, Биографический

- Страна: Великобритания, США

- Режиссер: Брайан Сингер

- Актеры: Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло, Эйдан Джиллен, Аллен Лич, Том Холландер, Майк Майерс, Аарон МакКаскер.

Худший человек в мире

(The Worst Person in the World) 2021 - современная драма о поисках любви и смысла. Фильм рассказывает о жизни Джулии - молодой женщины из семьи среднего класса, которая живет в Осло. Импульсивный характер побуждает главную героиню хвататься за множество вещей сразу, однако у нее не хватает сил и терпения довести хоть что-то до конца. Чтобы наконец все переосмыслить и обрести счастье, девушке необходимо прийти к осознанию, кто она такая на самом деле.

- Жанр: Фильм, Драма, Комедия, Мелодрама, Мелодрама

- Страна: Норвегия, Франция, Швеция, Швеция, Дания

- Режиссер: Йоаким Триер

- Актеры: Ренате Реинсве, Андерс Даниэльсен Ли, Герберт Нордрам, Ганс Олав Бреннер, Хелен Бьорнеби, Видар Сандем, Мария Грация Ди Мео.

Земля кочевников

(Nomadland) 2020 - эта лента рассказывает историю 60-летней современной женщины, по имени Фрэнсис МакДорманд, которая тяжело переживает всемирный экономический кризис. Из-за повального краха общественного уклада она теряет абсолютно все и у нее не остается другого выхода, кроме как отправиться в путешествие по стране. В путешествии на своем старом фургоне главная героиня встречается с разными людьми, которым помогает выполнять различные задания.

- Жанр: Фильм, Драма

- Страна: США, Германия

- Режиссер: Хлоя Чжао

- Актеры: Фрэнсис МакДорманд, Дэвид Стретейрн, Линда Мэй, Боб Уэллс, Дерек Эндрес, Питер Спирс, Тэй Стретейрн, Анджела Рейс, Карл Р. Хьюз.

Девушка из Дании

(The Danish Girl) 2015 - Копенгаген, Дания, 1926 год. Эйнар Вегенер и его жена Герда - счастливая супружеская пара. Оба художники, Эйнар предпочитает пейзажи, а она портреты. Чтобы обеспечить успех одному из своих творческих проектов, Герда уговаривает своего мужа позировать ей в образе женщины. Нежные портреты, написанные художницей, пользуются огромной популярностью.

В новой роли Эйнар чувствует себя настолько органично, что вскоре берет себе женское имя Лили Эльби. Чувствуя себя новым человеком, Эльби погружается в новые романтические чувства и решается на отчаянный для того времени шаг - операцию по смене пола.

- Жанр: Фильм, Драма, Мелодрама, Биографический, Биографический

- Страна: Великобритания, США, Германия, Дания, Бельгия, Бельгия, Япония

- Режиссер: Том Гупер

- Актеры: Эдди Редмэйн, Алисия Викандер, Маттиас Шонартс, Бен Уишоу, Эмбер Херд, Себастьян Кох, Эмиральд Феннел, Адриан Шиллер, Генри Петтигрю.

Бруклин

(Brooklyn) 2015 - Ирландия, начало 1950-х. Эйлис Лейси - молодая женщина, работающая в продуктовом магазине, волею судьбы суждено покинуть родную деревню. В поисках работы она отправляется в далекое путешествие: туда, где находят приют все, кому не улыбнулась удача - в Соединенные Штаты. Девушка устраивается на работу и поселяется в Бруклине. Новое место и новые знакомства захватывают ее. Эйлис встречаю любовь, но вот тут начинаются настоящие испытания судьбы.

- Жанр: Фильм, Драма, Мелодрама

- Страна: Великобритания, Канада, Ирландия

- Режиссер: Джон Кроули

- Актеры: Сирша Ронан, Эмори Коэн, Донал Глисон, Джим Бродбент, Джули Уолтерс, Брид Бреннан, Джейн Бреннан, Фиона Глескотт, Джессика Паре, Эйлин О'Гиггинс, Дженн Мюррей.