Перший індустріальний парк в Україні отримав 150 млн грн держфінансування
Київ • УНН
Індустріальний парк у Дніпрі отримав 150 млн грн державного фінансування на будівництво трансформаторної підстанції. Уряд планує виділити 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків цього року для створення робочих місць та залучення інвестицій.
Перший індустріальний парк в Україні отримав 150 млн грн державного фінансування, повідомила у п'ятницю перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.
Перший індустріальний парк отримав фінансування від держави. Це індустріальний парк, який розташований у Дніпрі. Керуюча компанія парку завершила процедуру отримання 150 млн грн залучення державного фінансування. Кошти підуть на будівництво трансформаторної підстанції
Цього року в держбюджеті, з її слів, заклали 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків. Підрахунки, за даними Свириденко, показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків - залучити $6 додаткових приватних інвестицій.
Віцепрем'єр назвала відновлення та розвиток промислового потенціалу України на сьогодні питанням економічної самодостатності. "Нині частка переробної промисловості у ВВП України становить 10,3%. Наша мета збільшити показник до 20-25%. Програма стимулювання індустріальних парків - інструмент для розвитку виробництва та створення нових робочих місць", - вказала вона.
"Працюємо, аби найближчим часом представити ще нові інструменти для розвитку індустріальних парків в Україні", - повідомила Свириденко.
Індустріальні парки отримають держпідтримку через державні банки: уже є перша угода23.07.24, 11:18 • 21967 переглядiв