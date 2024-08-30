Первый индустриальный парк в Украине получил 150 млн грн госфинансирования

Первый индустриальный парк в Украине получил 150 млн грн государственного финансирования, сообщила в пятницу первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Первый индустриальный парк получил финансирование от государства. Это индустриальный парк, который расположен в Днепре. Управляющая компания парка завершила процедуру получения 150 млн грн привлечения государственного финансирования. Средства пойдут на строительство трансформаторной подстанции - сообщила Свириденко в Facebook.

В этом году в госбюджете, по ее словам, заложили 1 млрд грн на развитие индустриальных парков. Подсчеты, по данным Свириденко, показывают, что 1 гектар индустриального парка позволяет создать 50 новых рабочих мест, а $1 государственных инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков - привлечь $6 дополнительных частных инвестиций.

Вице-премьер назвала восстановление и развитие промышленного потенциала Украины на сегодня вопросом экономической самодостаточности. «Сейчас доля перерабатывающей промышленности в ВВП Украины составляет 10,3%. Наша цель увеличить показатель до 20-25%. Программа стимулирования индустриальных парков - инструмент для развития производства и создания новых рабочих мест», - указала она.

«Работаем, чтобы в ближайшее время представить еще новые инструменты для развития индустриальных парков в Украине», - сообщила Свириденко.

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