Киев • УНН
Укрэксимбанк подписал соглашение о предоставлении господдержки индустриальным паркам. Программа предусматривает финансирование инфраструктуры и компенсацию затрат на подключение к сетям, с бюджетом 1 млрд грн на 2024 год.
Индустриальные парки смогут получать государственную поддержку через государственные банки. Первое такое соглашение подписано с Укрэксимбанком, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, инициаторы создания и управляющие компании индустриальных парков теперь имеют возможность подавать заявки на государственную поддержку в двух основных направлениях:
Ожидается, что в ближайшее время аналогичные соглашения будут подписаны еще с двумя государственными банками.
«Индустриальные парки - это важная составляющая политики «Сделано в Украине», ведь способствуют привлечению инвестиций в реальный сектор, развитию производств и увеличению доли переработки в экономике. Это возможность привлечь $3-5 млн инвестиций и создать 50-100 рабочих мест на гектар, генерируя $7-10 млн ежегодного дохода с гектара. И самое главное - они будут способствовать переходу экономики Украины от сырьевой к перерабатывающей, а это, в свою очередь, - вклад в экономический рост, ведь в мире нет примеров успешных сырьевых государств. Поэтому единственный возможный путь для Украины - развитие переработки», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Программа развития индустриальных парков, которая является частью государственной стратегии «Сделано в Украине», как указано, призвана стимулировать рост отечественной промышленности. Для реализации этой цели в государственном бюджете на 2024 год выделен 1 млрд грн.
Основные аспекты программы включают:
Критерии для участников программы:
Программа также предлагает разнообразные льготы и поощрения для предпринимателей и инвесторов, включая освобождение от НДС и таможенных пошлин на новое оборудование, налоговые льготы на прибыль, а также поддержку от международных организаций.
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