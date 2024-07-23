Индустриальные парки смогут получать государственную поддержку через государственные банки. Первое такое соглашение подписано с Укрэксимбанком, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, инициаторы создания и управляющие компании индустриальных парков теперь имеют возможность подавать заявки на государственную поддержку в двух основных направлениях:

Получение безвозвратного финансирования для развития индустриальных парков, включая строительство необходимой инфраструктуры, такой как дороги, коммуникационные линии, а также системы газо-, водо- и электроснабжения.

Компенсация расходов, связанных с подключением к инженерно-транспортным сетям.

Ожидается, что в ближайшее время аналогичные соглашения будут подписаны еще с двумя государственными банками.

«Индустриальные парки - это важная составляющая политики «Сделано в Украине», ведь способствуют привлечению инвестиций в реальный сектор, развитию производств и увеличению доли переработки в экономике. Это возможность привлечь $3-5 млн инвестиций и создать 50-100 рабочих мест на гектар, генерируя $7-10 млн ежегодного дохода с гектара. И самое главное - они будут способствовать переходу экономики Украины от сырьевой к перерабатывающей, а это, в свою очередь, - вклад в экономический рост, ведь в мире нет примеров успешных сырьевых государств. Поэтому единственный возможный путь для Украины - развитие переработки», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Программа развития индустриальных парков, которая является частью государственной стратегии «Сделано в Украине», как указано, призвана стимулировать рост отечественной промышленности. Для реализации этой цели в государственном бюджете на 2024 год выделен 1 млрд грн.

Основные аспекты программы включают:

Обеспечение до 150 млн грн ($3,8 млн) государственной поддержки на принципах софинансирования, где государство покрывает 50% расходов.

На деоккупированных территориях государство возмещает до 80% расходов (максимум 150 млн грн).

Компенсация 50% стоимости подключения к электрическим сетям до суммы 150 млн грн.

Критерии для участников программы:

Создание минимум 5000 кв. м производственных площадей в парке.

Привлечение минимум двух участников парка в течение трех лет.

Программа также предлагает разнообразные льготы и поощрения для предпринимателей и инвесторов, включая освобождение от НДС и таможенных пошлин на новое оборудование, налоговые льготы на прибыль, а также поддержку от международных организаций.

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