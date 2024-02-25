Перший Глобальний саміт миру може відбутися вже навесні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перший Глобальний саміт миру, проведення якого заплановане у Швейцарії, відбудеться вже навесні. Про це глава держави заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Ми сьогодні підійшли до моменту першого саміту. Перший саміт – інавгураційний – я сподіваюся, що він буде навесні. Нам неможна втратити цю дипломатичну ініціативу. Він буде у Швейцарії. Другий саміт, ми хотіли б щоб він був, може, і не на європейському континенті, а на іншому. Я думаю, що також найближчі тижні – місяці ця інформація також з’явиться. На першому саміті буде розроблений план, а потім технічно країни будуть розбиратись з кожною з криз, які принесла ця війна – підготують документ", - сказав Зеленський.

Президент навів приклад, коли Україна напрацьовувала з країнами-партнерами та ООН роботу чорноморського зернового коридору – тоді, все було опрацьовано без участі рф, а їм тільки був переданий остаточний документ.

"Так само із самітом. Коли країни підготують документ, документ буде справедливий – але це не значить, що росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати і хто там тоді буде з їх боку. Але це документ, як і в форматі зернової ініціативи, буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків до справедливого миру і закінчення війни", - сказав Зеленський, коментуючи, зокрема, можливість запрошення рф на другий саміт миру.

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