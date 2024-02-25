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Первый Глобальный саммит мира может состояться уже весной - Зеленский

Первый Глобальный саммит мира может состояться уже весной - Зеленский

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 15:29  •  10225 просмотра

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Президент Зеленский надеется, что на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии этой весной будет разработан план преодоления кризисов, вызванных войной, без участия россии.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первый Глобальный саммит мира, проведение которого запланировано в Швейцарии, состоится уже весной. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня подошли к моменту первого саммита. Первый саммит - инаугурационный - я надеюсь, что он будет весной. Нам нельзя потерять эту дипломатическую инициативу. Он будет в Швейцарии. Второй саммит, мы хотели бы чтобы он был, может, и не на европейском континенте, а на другом. Я думаю, что также в ближайшие недели - месяцы эта информация также появится. На первом саммите будет разработан план, а затем технически страны будут разбираться с каждым из кризисов, которые принесла эта война - подготовят документ", - сказал Зеленский.

Президент привел пример, когда Украина нарабатывала со странами-партнерами и ООН работу черноморского зернового коридора - тогда, все было проработано без участия рф, а им только был передан окончательный документ.

"Так же с саммитом. Когда страны подготовят документ, документ будет справедлив - но это не значит, что россия примет этот документ. Никто не может гарантировать и кто там тогда будет с их стороны. Но это документ, как и в формате зерновой инициативы, будет представлен переговорщиками российской стороне. И мы будем готовы ко второму саммиту к соответствующим дипломатическим шагам к справедливому миру и окончанию войны", - сказал Зеленский, комментируя, в частности, возможность приглашения рф на второй саммит мира.

На первый глобальный саммит мира пригласят более 160 стран, участие рф не исключается позже - Ермак25 февраля 2024, 12:56 • 29201 просмотр

Елена Архипова

Елена Архипова

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Перший Глобальний саміт миру може відбутися вже навесні – Зеленський
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