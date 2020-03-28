Перший випадок COVID-19 на Харківщині: в ОДА розповіли деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Харківщині офіційно підтверджено перший випадок COVID-19, хвороба у пацієнта протікає в легкій формі. Про це повідомив голова ХОДА Олексій Кучер, передає УНН із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.
“На Харківщині зафіксований офіційно перший випадок коронавірусу. Особа знаходиться на самоізоляції, хвороба протікає в легкій формі. Коло контактних осіб відомо. Ці особи знаходяться під наглядом лікарів, проводяться відповідні медичні роботи. Ситуація повністю контрольована”, — зазначив він.
Кучер підкреслив, що наразі в області є достатня кількість тест-систем, що виявляють COVID-19. Питання щодо їх використання в тому чи іншому клінічному випадку приймає лікар.
“Засоби захисту, які надійшли з Києва та були поставлені бізнесменами, вже всі передані до наших лікарень”, — додав голова ХОДА.
Нагадаємо, на Чернігівщині підтвердили перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.