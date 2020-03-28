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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75467 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88868 просмотра

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Первый случай COVID-19 в Харьковской области: в ОГА рассказали детали

Первый случай COVID-19 в Харьковской области: в ОГА рассказали детали

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В Харьковской области официально подтвержден первый случай COVID-19, болезнь у пациента протекает в легкой форме. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

"В Харьковской области зафиксирован официально первый случай коронавируса. Лицо находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Круг контактных лиц известен. Эти лица находятся под наблюдением врачей, проводятся соответствующие медицинские работы. Ситуация полностью контролируется", - отметил он.

Кучер подчеркнул, что сейчас в области есть достаточное количество тест-систем, проявляющих COVID-19. Вопрос по их использованию в том или ином клиническом случае принимает врач.

"Средства защиты, поступившие из Киева и поставленные бизнесменами, уже все переданы в наши больницы", - добавил председатель ХОГА.

Напомним, в Черниговской области подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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