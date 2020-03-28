Первый случай COVID-19 в Харьковской области: в ОГА рассказали детали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Харьковской области официально подтвержден первый случай COVID-19, болезнь у пациента протекает в легкой форме. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
"В Харьковской области зафиксирован официально первый случай коронавируса. Лицо находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Круг контактных лиц известен. Эти лица находятся под наблюдением врачей, проводятся соответствующие медицинские работы. Ситуация полностью контролируется", - отметил он.
Кучер подчеркнул, что сейчас в области есть достаточное количество тест-систем, проявляющих COVID-19. Вопрос по их использованию в том или ином клиническом случае принимает врач.
"Средства защиты, поступившие из Киева и поставленные бизнесменами, уже все переданы в наши больницы", - добавил председатель ХОГА.
Напомним, в Черниговской области подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.