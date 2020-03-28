На Чернігівщині підтвердили перший випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Чернігівщині підтвердили перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook, передає УНН.
"ПЛР-тест підтвердив перший випадок коронавірусу у Чернігівській області. Хворий знаходиться в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні. Він перебуває під наглядом лікарів, стан задовільний", - повідомив Прокопенко.
Зі слів голови ОДА, визначено перше коло контактних осіб, усі вони перебувають на самоізоляції, під медико-санітарним наглядом, самоізоляцію контролюють працівники Національноі поліції.
Також посадовець закликав усіх дотримуватися максимальної самоізоляції та дотримання санітарно-гігієнічних правил.
Нагадаємо, 26 березня у Чернігівській області зафіксували перший випадок коронавірусу.