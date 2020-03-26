У Чернігівській області зафіксували перший випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Чернігівській області експрес-тест в одного пацієнта показав позитивний результат на інфікування коронавірусом. Про це заявив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у Facebook, передає УНН.
"До Борзнянської районної лікарні госпіталізовано чоловіка з ознаками вірусної пневмонії. Експрес-тест показав позитивний результат на наявність COVID-2019", - повідомив Прокопенко.
З його слів, пацієнт поміщений до окремого боксу інфекційного відділення Борзнянської ЦРЛ. "Перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють відповідно до протоколів МОЗ", - додав голова ОДА.
Як зазначив посадовець, лікарня забезпечена необхідною кількістю засобів захисту лікарів та засобами для дезінфекції.
"Для підтвердження або спростування діагнозу матеріали направлені на ПЛР-тестування до референс-лабораторії. На даний час відпрацьовуються контакти хворого для поміщення на 14-денну самоізоляцію", - підсумував Прокопенко.
Нагадаємо, на ранок 26 березня в Україні було зафіксовано 156 випадків COVID-19.