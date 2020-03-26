В Черниговской области зафиксировали первый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Черниговской области экспресс-тест у одного пациента показал положительный результат на инфицирование коронавирусом. Об этом заявил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook, передает УНН.
"В Борзнянскую районную больницу госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии. Экспресс-тест показал положительный результат на наличие COVID-2019", - сообщил Прокопенко.
По его словам, пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. "Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава", - добавил председатель ОГА.
Как отметил чиновник, больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции.
"Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории. В настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию", - подытожил Прокопенко.
Напомним, утром 26 марта в Украине было зафиксировано 156 случаев COVID-19.