В Черниговской области подтвердили первый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Черниговской области подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook, передает УНН.
"ПЦР-тест подтвердил первый случай коронавируса в Черниговской области. Больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы. Он находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное", - сообщил Прокопенко.
По словам председателя ОГА, определен первый круг контактных лиц, все они находятся на самоизоляции, под медико-санитарным надзором, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции.
Также чиновник призвал всех соблюдать максимальную самоизоляцию и соблюдение санитарно-гигиенических правил.
Напомним, 26 марта в Черниговской области зафиксировали первый случай коронавируса.