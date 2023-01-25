Перший танковий крок зроблено: у Зеленського відреагували на рішення ФРН про Leopard для України

Цитата

“Перший танковий крок зроблено. Далі - «танкова коаліція». Леопардів потрібно багато”, – написав він у своєму Telegram.

Деталі

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму Twitter також подякував за надання “Леопардів” Україні, висловивши подяку канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, голові Бундестагу Бербель Бас, міністру закордонних справ Анналені Бербок та “іншим німецьким друзям України”.

Доповнення

Уряд Німеччини повідомив про постачання Україні танків Leopard 2, спочатку ідеться про відправку Німеччиною 14 танків.