Первый танковый шаг сделан: у Зеленского отреагировали на решение ФРГ о Leopard для Украины

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“Первый танковый шаг сделан. Дальше - «танковая коалиция». Леопардов нужно много”, – написал он в своем Telegram.

Детали

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем Twitter также поблагодарил за предоставление “Леопардов” Украине, выразив благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу, председателю Бундестага Бербель Бас, министру иностранных дел Анналене Бербок и “другим немецким друзьям Украины”.

Дополнение

Правительство Германии сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.