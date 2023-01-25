Первый танковый шаг сделан: у Зеленского отреагировали на решение ФРГ о Leopard для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на окончательное решение правительства Германии предоставить Украине танки Leopard 2, добавив, что следующим шагом будет “танковая коалиция”, передает УНН.
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“Первый танковый шаг сделан. Дальше - «танковая коалиция». Леопардов нужно много”, – написал он в своем Telegram.
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем Twitter также поблагодарил за предоставление “Леопардов” Украине, выразив благодарность канцлеру Германии Олафу Шольцу, председателю Бундестага Бербель Бас, министру иностранных дел Анналене Бербок и “другим немецким друзьям Украины”.
Дополнение
Правительство Германии сообщило о поставках Украине танков Leopard 2, изначально речь идет об отправке Германией 14 танков.