Перший напад на авто кортежу Януковича стався 19 лютого 2014 року - свідок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Перший напад на автомобілі, які входили до кортежу екс-президента України Віктора Януковича, стався 19 лютого 2014 року. Про це розповів свідок сторони захисту екс-президента колишній начальник відділу спецпризначення Служби безпеки Януковича Дмитро Іванцов під час допиту у режимі відеозв’язку з Севастополя, передає кореспондент УНН.
“Перший напад на автомобілі (які входили до кортежу екс-президента Януковича — ред.) стався 19 лютого. Це було в районі станції метро „Арсенальна“, де було намагання блокування авто. Після того, як водії бардюрами намагалися від’їхати від натовпу, були розбиті вперше автомобілі. Мається на увазі, були розбиті заднє скло і пошкоджене крило і дзеркало заднього виду”, — сказав він.
За його словами, ніхто зі співробітників не постраждав, за винятком легких порізів від розбитого скла. Свідок зазначив, що після прибуття був складений відповідний рапорт, оскільки протягом доби авто відновлювалися.
Як повідомляв УНН, 4 травня суд розпочав допит екс-керівника спецпідрозділу з охорони Януковича.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.