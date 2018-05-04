Первое нападение на авто кортежа Януковича произошло 19 февраля 2014 года - свидетель

“Первое нападение на автомобили (которые входили в кортеж экс-президента Януковича — ред.) произошло 19 февраля. Это было в районе станции метро „Арсенальная“, где была попытка блокирования авто. После того, как водители по бардюрам пытались уехать от толпы, были разбиты впервые автомобиле. Имеется в виду, были разбиты заднее стекло и повреждены крыло и зеркало заднего вида”, — сказал он.

По его словам, никто из сотрудников не пострадал, за исключением легких порезов от разбитого стекла. Свидетель отметил, что по прибытии был составлен соответствующий рапорт, поскольку в течение суток авто восстанавливались.

Как сообщал УНН, 4 мая суд начал допрос экс-руководителя спецподразделения по охране Януковича.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.