Перший летальний випадок від грипу зареєстрували на Сумщині

“На 46 тижні 2016 року зареєстрований летальний випадок від грипу в Сумській області, що підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції”, — йдеться у бюлетені.

Усього протягом 14-20 листопада в Україні на грип та ГРВІ захворіло 170 552 особи, з них 68,1% діти віком до 17 років. Показник захворюваності в Україні становить 400,4 на 100 тисяч населення, що на 6,3% більше порівняно з минулим тижнем.

Загалом, як зазначається, в усіх регіонах країни у вказаний період показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги і перебувають у межах від −0,9% у Львівській до −64,0% в Івано-Франківській областях.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано в Київській області (780,8 на 100 тис.), найменший — у Тернопільській (213,8 на 100 тис.).

Як повідомляв УНН, у Львівській області на 43-му тижні зареєстровано смерть дитини внаслідок ГРВІ.