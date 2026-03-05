Перші 100 годин кампанії США проти Ірану коштували 3,7 мільярда доларів - ЗМІ
Київ • УНН
За оцінками CSIS, перші 100 годин військової кампанії США проти Ірану коштували 3,7 мільярда доларів. Більшість цієї суми вимагатиме додаткового фінансування, включаючи заміну боєприпасів та втрати техніки.
За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), опублікованими в четвер, перші 100 годин військової кампанії США проти Ірану коштували 3,7 мільярда доларів — понад 890 мільйонів доларів на день, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
За інформацією ЗМІ, менш ніж 200 мільйонів доларів із цієї загальної суми становлять операційні витрати, вже закладені до бюджету Пентагону. У свою чергу, 3,54 мільярди доларів, що залишилися, "ймовірно, вимагатимуть додаткового фінансування з боку Міністерства оборони (DoD) або за рахунок додаткових асигнувань, або за рахунок ще одного законопроекту про погодження", — заявили аналітики CSIS.
Крім операційних і допоміжних витрат, основними статтями витрат, за прогнозами, стануть заміна боєприпасів - що особливо важливо, враховуючи побоювання з приводу запасів боєприпасів для американських винищувачів-перехоплювачів і запасів їх союзників - і втрати техніки, такий як три винищувачі F-15.
Надалі, як пишуть автори, витрати можуть змінюватись в залежності від "переорієнтації американських військ на більш дешеві боєприпаси", а також від "інтенсивності операцій та ефективності дій у відповідь Ірану".
Незрозуміло, як довго триватиме конфлікт із Іраном; президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Хегсет не назвали точних термінів, при цьому Хегсет зазначив, що США продовжуватимуть конфлікт стільки, скільки вважатиме за потрібне президент.
"Можна сказати чотири тижні, але це може бути шість, вісім, три", - сказав Гегсет вчора. "Зрештою, ми задаємо темп і ритм".