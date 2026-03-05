$43.720.26
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Brent

Перші 100 годин кампанії США проти Ірану коштували 3,7 мільярда доларів - ЗМІ

Київ • УНН

За оцінками CSIS, перші 100 годин військової кампанії США проти Ірану коштували 3,7 мільярда доларів. Більшість цієї суми вимагатиме додаткового фінансування, включаючи заміну боєприпасів та втрати техніки.

Перші 100 годин кампанії США проти Ірану коштували 3,7 мільярда доларів - ЗМІ

За оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), опублікованими в четвер, перші 100 годин військової кампанії США проти Ірану коштували 3,7 мільярда доларів — понад 890 мільйонів доларів на день, передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За інформацією ЗМІ, менш ніж 200 мільйонів доларів із цієї загальної суми становлять операційні витрати, вже закладені до бюджету Пентагону. У свою чергу, 3,54 мільярди доларів, що залишилися, "ймовірно, вимагатимуть додаткового фінансування з боку Міністерства оборони (DoD) або за рахунок додаткових асигнувань, або за рахунок ще одного законопроекту про погодження", — заявили аналітики CSIS.

У Білому домі розкритикували "безкоштовну" передачу зброї Україні, але запевнили - боєприпасів для війни з Іраном стане04.03.26, 21:28 • 9694 перегляди

Крім операційних і допоміжних витрат, основними статтями витрат, за прогнозами, стануть заміна боєприпасів - що особливо важливо, враховуючи побоювання з приводу запасів боєприпасів для американських винищувачів-перехоплювачів і запасів їх союзників - і втрати техніки, такий як три винищувачі F-15.

Надалі, як пишуть автори, витрати можуть змінюватись в залежності від "переорієнтації американських військ на більш дешеві боєприпаси", а також від "інтенсивності операцій та ефективності дій у відповідь Ірану".

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14772 перегляди

Незрозуміло, як довго триватиме конфлікт із Іраном; президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Хегсет не назвали точних термінів, при цьому Хегсет зазначив, що США продовжуватимуть конфлікт стільки, скільки вважатиме за потрібне президент.

"Можна сказати чотири тижні, але це може бути шість, вісім, три", - сказав Гегсет вчора. "Зрештою, ми задаємо темп і ритм".

Антоніна Туманова

