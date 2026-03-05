Первые 100 часов кампании США против Ирана стоили 3,7 миллиарда долларов - СМИ

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 3616 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
17:39 • 6720 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
12:41 • 28847 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 57209 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 39559 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
5 марта, 12:00 • 38615 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 60716 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 24533 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 47849 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 77973 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.4м/с
73%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 68414 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 26753 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 41464 просмотра
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04 • 40175 просмотра
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 13407 просмотра
публикации
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41 • 13986 просмотра
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59 • 42097 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 11:33 • 60681 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС5 марта, 09:41 • 69009 просмотра
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53 • 72592 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Рафаэль Гросси
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Катар
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto18:11 • 1132 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo15:38 • 6226 просмотра
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40 • 27238 просмотра
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04 • 38913 просмотра
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28 • 54148 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent
Крылатая ракета Storm Shadow

Первые 100 часов кампании США против Ирана стоили 3,7 миллиарда долларов - СМИ

Киев • УНН

 • 40 просмотра

По оценкам CSIS, первые 100 часов военной кампании США против Ирана стоили 3,7 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы потребует дополнительного финансирования, включая замену боеприпасов и потери техники.

Первые 100 часов кампании США против Ирана стоили 3,7 миллиарда долларов - СМИ

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованным в четверг, первые 100 часов военной кампании США против Ирана стоили 3,7 миллиарда долларов — более 890 миллионов долларов в день, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По информации СМИ, менее 200 миллионов долларов из этой общей суммы составляют операционные расходы, уже заложенные в бюджет Пентагона. В свою очередь, оставшиеся 3,54 миллиарда долларов "вероятно, потребуют дополнительного финансирования со стороны Министерства обороны (DoD) либо за счет дополнительных ассигнований, либо за счет еще одного законопроекта о согласовании", — заявили аналитики CSIS.

В Белом доме раскритиковали "бесплатную" передачу оружия Украине, но заверили - боеприпасов для войны с Ираном хватит04.03.26, 21:28 • 9690 просмотров

Помимо операционных и вспомогательных расходов, основными статьями расходов, по прогнозам, станут замена боеприпасов - что особенно важно, учитывая опасения по поводу запасов боеприпасов для американских истребителей-перехватчиков и запасов их союзников - и потери техники, такой как три истребителя F-15.

В дальнейшем, как пишут авторы, расходы могут меняться в зависимости от "переориентации американских войск на более дешевые боеприпасы", а также от "интенсивности операций и эффективности ответных действий Ирана".

США прогнозировали, что операция против Ирана продлится 4-5 недель, но есть потенциал для ее продолжения - Трамп02.03.26, 19:14 • 14771 просмотр

Неясно, как долго продлится конфликт с Ираном; президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет не назвали точных сроков, при этом Хегсет отметил, что США будут продолжать конфликт столько, сколько сочтет нужным президент.

"Можно сказать четыре недели, но это может быть шесть, восемь, три", - сказал Хегсет вчера. "В конечном итоге, мы задаем темп и ритм".

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира