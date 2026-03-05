Первые 100 часов кампании США против Ирана стоили 3,7 миллиарда долларов - СМИ

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованным в четверг, первые 100 часов военной кампании США против Ирана стоили 3,7 миллиарда долларов — более 890 миллионов долларов в день, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По информации СМИ, менее 200 миллионов долларов из этой общей суммы составляют операционные расходы, уже заложенные в бюджет Пентагона. В свою очередь, оставшиеся 3,54 миллиарда долларов "вероятно, потребуют дополнительного финансирования со стороны Министерства обороны (DoD) либо за счет дополнительных ассигнований, либо за счет еще одного законопроекта о согласовании", — заявили аналитики CSIS.

Помимо операционных и вспомогательных расходов, основными статьями расходов, по прогнозам, станут замена боеприпасов - что особенно важно, учитывая опасения по поводу запасов боеприпасов для американских истребителей-перехватчиков и запасов их союзников - и потери техники, такой как три истребителя F-15.

В дальнейшем, как пишут авторы, расходы могут меняться в зависимости от "переориентации американских войск на более дешевые боеприпасы", а также от "интенсивности операций и эффективности ответных действий Ирана".

Неясно, как долго продлится конфликт с Ираном; президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет не назвали точных сроков, при этом Хегсет отметил, что США будут продолжать конфликт столько, сколько сочтет нужным президент.

"Можно сказать четыре недели, но это может быть шесть, восемь, три", - сказал Хегсет вчера. "В конечном итоге, мы задаем темп и ритм".