Перевів чужі 4 млн грн дружині на карту: африканця екстрадували з Німеччини та взяли під варту в Україні
Київ • УНН
В Україну екстрадували громадянина Тунісу, якого підозрюють у шахрайстві на 4 млн грн. Він змінював реквізити рахунків користувачів та викрадав гроші.
До України екстрадували з Німеччини іноземця, підозрюваного у шахрайстві на 4 мільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.
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Підозрюваний перебував в розшуку з 2022 року. Тоді за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва йому заочно повідомили про підозру у несанкціонованому доступі до інформаційних систем одного з приватних товариств та викраденні грошей з його рахунків (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України).
Слідство встановило, що 34-річний громадянин Тунісу, працюючи адміністратором на одному з майданчиків для фрілансу, здійснював вхід в електронні кабінети користувачів та змінював реквізити рахунків, на які надходила оплата за виконану роботу на реквізити своєї дружини. Таким чином гроші перераховували їй. Внаслідок таких дій компанії було спричинено збитків майже на 4 мільйони гривень. Незаконні дії чоловіка викрили, втім він зумів покинути Україну
Наразі до підозрюваного застосовано обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 908 тисяч гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Шевченківського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.
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