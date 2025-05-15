Перевел чужие 4 млн грн жене на карту: африканца экстрадировали из Германии и взяли под стражу в Украине
Киев • УНН
В Украину экстрадировали гражданина Туниса, которого подозревают в мошенничестве на 4 млн грн. Он менял реквизиты счетов пользователей и похищал деньги.
В Украину экстрадировали из Германии иностранца, подозреваемого в мошенничестве на 4 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
Детали
Подозреваемый находился в розыске с 2022 года. Тогда при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева ему заочно сообщили о подозрении в несанкционированном доступе к информационным системам одного из частных обществ и похищении денег с его счетов (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Следствие установило, что 34-летний гражданин Туниса, работая администратором на одной из площадок для фриланса, осуществлял вход в электронные кабинеты пользователей и изменял реквизиты счетов, на которые поступала оплата за выполненную работу на реквизиты своей жены. Таким образом деньги перечисляли ей. В результате таких действий компании был нанесен ущерб почти на 4 миллиона гривен. Незаконные действия мужчины разоблачили, впрочем, он сумел покинуть Украину
В настоящее время к подозреваемому применена избранная ранее мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 908 тысяч гривен.
Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Шевченковского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.
Напомним
Экс-главу "Укртатнафты" Павла Овчаренко объявлено в международный розыск Интерпола за завладение 5,8 млрд гривен.