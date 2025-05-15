Перевел чужие 4 млн грн жене на карту: африканца экстрадировали из Германии и взяли под стражу в Украине

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
12:41 • 14609 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

10:49 • 20503 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:37 • 33536 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

09:17 • 34489 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

15 мая, 06:00 • 58410 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 132101 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 130002 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 249527 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 102115 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 71013 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6м/с
41%
742мм
Популярные новости

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

15 мая, 03:36 • 71589 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

15 мая, 04:23 • 126786 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 99129 просмотра

Над Украиной сбили 62 из 110 вражеских дронов

15 мая, 05:29 • 20344 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 38650 просмотра
публикации

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

12:41 • 14627 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 130517 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 197805 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 249540 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 196973 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

13:23 • 712 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 39093 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 99567 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 64580 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 85314 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Перевел чужие 4 млн грн жене на карту: африканца экстрадировали из Германии и взяли под стражу в Украине

Киев • УНН

 • 654 просмотра

В Украину экстрадировали гражданина Туниса, которого подозревают в мошенничестве на 4 млн грн. Он менял реквизиты счетов пользователей и похищал деньги.

Перевел чужие 4 млн грн жене на карту: африканца экстрадировали из Германии и взяли под стражу в Украине

В Украину экстрадировали из Германии иностранца, подозреваемого в мошенничестве на 4 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

Подозреваемый находился в розыске с 2022 года. Тогда при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева ему заочно сообщили о подозрении в несанкционированном доступе к информационным системам одного из частных обществ и похищении денег с его счетов (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Следствие установило, что 34-летний гражданин Туниса, работая администратором на одной из площадок для фриланса, осуществлял вход в электронные кабинеты пользователей и изменял реквизиты счетов, на которые поступала оплата за выполненную работу на реквизиты своей жены. Таким образом деньги перечисляли ей. В результате таких действий компании был нанесен ущерб почти на 4 миллиона гривен. Незаконные действия мужчины разоблачили, впрочем, он сумел покинуть Украину

- рассказали в прокуратуре.

В настоящее время к подозреваемому применена избранная ранее мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 908 тысяч гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Шевченковского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Напомним

Экс-главу "Укртатнафты" Павла Овчаренко объявлено в международный розыск Интерпола за завладение 5,8 млрд гривен.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

КиевКриминал и ЧП
Интерпол
Тунис
Германия
Украина
Киев
Brent
$64.33
Bitcoin
$102,614.20
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.97
Золото
$3,192.56
Ethereum
$2,552.83